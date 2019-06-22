انجازات الحكومة ستوزع مع الحصة التموينية مجانا!

2019/06/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بان الحكومة اكملت اعداد وطباعة تقرير بانجازاتها خلال 6 أشهر، فيما اشارت الى ان التقرير سينشر على المنصات

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