خطيبة خاشقجي تربط

2019/06/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، إن الأخير لم يبلغ السلطات التركية بموعده في قنصلية المملكة بإسطنبول اعتقادا منه بأن "إجراءات الزواج

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