مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة

2019/06/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرب مطار ديلينغهام إيرفيلد بالجزيرة

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