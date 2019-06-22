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مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة


مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة
2019/06/22 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرب مطار ديلينغهام إيرفيلد بالجزيرة

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