شنيشل: التراخي والبرود وراء خسارتنا أمام الكهرباء

2019/06/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برر مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل خسارة الفريق أمام الكهرباء في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري بهدف مقابل هدفين بسبب تراخي اللاعبين بعد التقدم بهدف.وقال شنيشل لوكالة وطن للانباء أن كرة القدم حرص ومثابرة من البداية لصافرة النهاية، أما أن تتراخى مجرد سجلت هدف وبدأت بداية جيدة وتطمأن على النتيجة بوقت مبكر هذا خطأ […]

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