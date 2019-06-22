عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بالتزوير وترويج المخدرات

2019/06/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال متهمين بالارهاب والتزوير وتروج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية التابعة لعمليات بغداد، تمكنت من اعتقال متهم بالإرهاب في منطقة الإصلاح شمالي العاصمة”.واضافت، انه ” تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة المنصور، في حين […]

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