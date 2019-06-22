صحيفة تايمز: تكتيكات طهران أربكت ترامب

2019/06/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..رأى الكاتبان أندرو إنغلاند ومنافار خلا في مقالة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية،اليوم الاحد، ان الإدارة الأميركية تتعامل مع الأزمة بين واشنطن وطهران بطريقة غير منسجمة مع إجراءاتها السابقة للضغط على إيران.وتحدث الكاتبان في مقالهما، الذي جاء بعنوان “تكتيكات طهران أربكت ترامب”، عن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة ونذر الحرب التي تلوح […]

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