رئيس الاستخبارات السعودية يزور “إسرائيل” لهذا السبب

2019/06/22 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، السبت، عن زيارة لرئيس الاستخبارات السعودي إلى “إسرائيل”، نهاية الأسبوع الجاري.ولم تذكر الصحيفة اسم المسؤول السعودي، لكن آخر من ترأس هذا المنصب كان خالد الحميدان، نادر الظهور إعلامياً.وذكرت الصحيفة أن المسؤول سيتوجه نهاية الأسبوع إلى “تل أبيب”؛ من أجل الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لشن ضربة […]

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