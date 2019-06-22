تحالف الفتح يطالب عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب

2019/06/22 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث الرسمي لتحالف الفتح أحمد الأسدي في تصريح، ضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة، مشيرا الى أهمية إلغاء الفوارق بين رواتب الموظفين والمسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة.

وأوضح ان تعديل القانون يجب ان يتضمن إلغاء الامتيازات الممنوحة للدرجات الخاصة عن باقي الموظفين بالشكل الذي ينسجم مع توجيهات المرجعية الدينية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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