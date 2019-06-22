وزير الشباب يوقع مذكرة تعاون شبابي ورياضي مع نظيرته التونسية

2019/06/22 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، توقيع مذكرة تعاون في الجانبين الشبابي والرياضي بين العراق وتونس.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وقع مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ”.وأضافت، أن “المذكرة تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي: الجانب […]

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