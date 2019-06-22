كتلة نيابية تعلن انبثاق أول معارضة رسمية وتعلن ملاحظاتها على الحكومة

2019/06/22 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعلنت كتلة الحكمة النيابية انبثاق أول معارضة رسمية، مشيرة الى تشخيصها الكثير من الملاحظات على اداء الحكومة الحالية.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى مجلس النواب العراقي انه “وبعد التوكل على الله، واتخاذ تيار الحكمة الوطني خيار المعارضة السياسية الوطنية الدستورية، التي مهدنا لها منذ حملتنا الانتخابية في 2014، واكدنا لابد من اكتمال جناحي الديمقراطية اغلبية وطنية ومعارضة سياسية، فأن كتلة الحكمة النيابية اذ تبارك للشعب العراقي انبثاق اول معارضة رسمية تؤكد استمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، وتكون صوته المعبر والصادح داخل قبة مجلس النواب”، حسب قولها.

وتابع “كنا نبحث في خيار المعارضة منذ عام تقريبا واعددنا مشروعا كاملا فيها، ولم نرغب الذهاب اليها عشية تشكيل الحكومة لاننا اردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة عادل عبد المهدي، وحتى لا يقال ان الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط حتى قبل ولادتها”، مبينة ان “كتلة الحكمة النيابية اشرت كثير من الملاحظات على اداء الحكومة الحالية، شخصنا ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا (الخدمات، مكافحة الفساد، التراجع الامني، العلاقة مع الاقليم، وغيرها)، وسنقوم باستجواب الوزراء المتلكئين وممن عليهم ملفات فساد او عليهم شبهات ومخالفات، وشرع نوابنا بجمع الحقائق من اجل اجراء الاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين”.

واوضح البيان “نتطلع الى تفاعل الجميع مع المعارضة السياسية والمساهمة في تقديم الفاسدين والمتلكئين للاستجواب وسحب الثقة عنهم خدمة للصالح العام”.

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