فرض اجراءات أمنية مشددة حول أكبر القواعد الجوية في العراق تضم امريكان

2019/06/22 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن أحد كبار قادة القوات الجوية العراقية عن تعزيز الإجراءات الأمنية في واحدة من أكبر القواعد الجوية في البلاد، التي تضم مدربين أمريكيين، في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي.

الإجراءات الأمنية العراقية المشددة تأتي في قاعدة شمال العاصمة بغداد ، وسط توترات حادة في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجنرال فلاح فارس، السبت، إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها وكذلك مراقبة المناطق القريبة.

وكانت قاعدة بلد، المترامية الأطراف، التي تضم أسطولا من الطائرات المقاتلة العراقية من طراز (إف 16)، قد استُهدفت بثلاث قذائف مورتر الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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