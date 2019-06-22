16 نوع طعام يحمي من سرطان الثدي.. تعرف عليها

2019/06/22 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يصاب حوالي 1 من كل 8 نساء في الولايات المتحدة بسرطان الثدي قبل سن 95 حيث أن الوراثة تلعب دورا قويا في بعض الحالات، ولكن نمط الحياة والنظام الغذائي قد يلعب أيضاً دوراً في كثير من الحالات، في هذا المقال إليك 16 نوع من اطعمة تحمي من سرطان الثدي ، أو إذا وجد […]

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