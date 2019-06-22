مؤتمر أمني لملاحقة الدواعش الفارين لصحراء الانبار

2019/06/22 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد في مقر فرقة المشاة السابعة مؤتمر أمني بحضور قائد عمليات الجزيرة وقائد الفرقة السابعة وعدد كبير من مدراء الدوائر الأمنية والخدمية وشيوخ ووجهاء مناطق غرب الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المؤتمر تناول عدد من القضايا الأمنية والخدمية وكيفية ملاحقة الخلايا النائمة وملاحقة الفارين من الدواعش الإرهابيين لي الصحراء، والتركيز على الجانب الاستخباراتي وكيفية تقديم المعلومة التي تخدم القوات الأمنية في إلقاء القبض على المطلوبين للقانون".وأضاف" حيث اتفق المؤتمرون على إن الأمن يأتي بالدرجة الأساس وتقديم مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية والعمل معاً لمحاربة فكر داعش المتطرف وترسيخ روح المحبة والوئام بين المواطنين ورجال الأمن".انتهى

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