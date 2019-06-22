تحديد موعد وصول تيتا لتدريب الميناء

2019/06/22 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يصل المدرب الروماني تيتا فاليريو، إلى مدينة البصرة يوم غد الأحد، للتعاقد مع إدارة الميناء، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية من الموسم الجاري وإعداده للمستقبل.

وقالت وسائل اعلام رياضية ان "المدرب الروماني سيصل مساء غد الأحد إلى مطار البصرة من أجل التعاقد مع الهيئة الإدارية للنادي، بعدما تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين.وأضافت ان "الإدارة طلبت من المدرب الروماني قيادة الفريق في الجولات المتبقية من الدوري من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، وتحديد احتياجات الفريق قبل الموسم القادم"مشيرة الى ان "المباراة المقبلة للميناء في الجولة الـ33 للدوري ستكون أمام الديوانية في ملعب الأخير، وقد يحضرها المدرب الروماني من المدرجات على أن يقود الفريق في الجولة التالية".يذكر أن فاليريو، سبق وأن عمل في العراق مدربا للطلبة، ومازالت لديه مستحقات متأخرة وقدم شكوى للاتحاد الدولي "فيفا" بشأن ذلك.

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