2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_باليزيد نص هذا الموضوع هو نقل مءة بالمءة من صفحة موقع الاسلام سؤال وجواب.انا وضعت فقط العنوان وللقارىء العزيز ان يجتهد ليستخرج رؤيته.مع شكري لهيءة التحريرتفسير قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) 30-12-2017السؤال - 277874هل عاقب النبي من أجبر الجارية على البغاء ؟ ولماذا لم تأت الآية بالتهديد والوعيد له وبنص يوضح عقاب من يرتكب هذا ؟!نص الجوابالحمد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد باليزيد - الزنا:بدون تعليق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد باليزيد - الزنا:بدون تعليق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).