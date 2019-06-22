عبدالامير الركابي - ابراهيمية بلا نبوة -ب-/-التحوليّة-والماركسية واليسار الشرق متوسطي/7

2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي منطقة الشرق المتوسطي هي بالأحرى وتحديدا، "منطقة تعميم الانشطار المجتمعي الضروري" وهي تفعل ذلك على مسارين، الأول اوربي ذاهب الى الضفة الثانية من المتوسط، ومجال تبلوره وانطلاقه شامي مصري، والثاني متجه الى الشرق، ماوراء فارس، وصولا الى الهند والصين.الأول يتحقق بالمعاجز والخوارق التي تستدعي في النهاية حضور الله على الأرض، واحيائه الموتى، وجعل الاعمى يبصر، بعد ان يكون قد شق البحر بضربة عصا، والث......

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