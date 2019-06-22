عبدالرزاق دحنون - أوجاع ومسرات فنجان القهوة

2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في بحثي عن عنوان لهذا المقال تذكرتُ رواية الأديب العراقي الراحل فؤاد التكرلي "المسرات والأوجاع" والتي تعد من بين الروايات العربية القليلة التي يستطيع الناقد وصفها بأنها من كبرى الروايات الإنسانية.هي مثل فنجان القهوة، له القدرة على منحنا المتعة الحسية الكاملة.ويمكن لعبير رائحة القهوة، التي أعدت من حب حديث التحميص، أن ينتزع النائمين من أسرتهم، وأن يغري المارة بدخول المقاهي لاحتسائها.وحول هذا ا......

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