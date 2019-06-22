لماذا يتعثر العرب ويتقدم الآخرون

2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1893 كتب الشيخ عبدالله النديم (1845-1896) كتابا أو دراسة معمقة بعنوان «بِمَ تقدّم الأوروبيّون وتأخرنا والخلق واحد؟!» وفي بداية القرن العشرين وضع المفكر الإسلامي الأمير شكيب أرسلان (1869-1946) مؤلفا تحت عنوان: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟» وكان يقصد آنذاك الغرب المسيحي، ومن بعدهما توالت الكتابات حول سر تخلف العرب والمسلمين وتَقدُم غيرهم، […]

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