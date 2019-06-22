بوريس جونسون جزء من المشكلة

2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان يصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا، يشكّل دليلا على مدى تدهور أوضاع ما كان يسمّى «الإمبراطورية التي لا تغيب الشمس عنها».لا يمتلك جونسون من صفات السياسي الناجح سوى الانتهازية.الأكيد ان الانتهازية ليست كافية لاخراج المملكة المتحدة من المأزق الذي وجدت نفسها فيه منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست).لا […]

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