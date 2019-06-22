الحداد: ضرورة إستمرار الاجتماعات الدورية بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجان النيابية

2019/06/22 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، على ضرورة إستمرار الاجتماعات الدورية بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجان النيابية، ومتابعة الاجراءات التشريعية.

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