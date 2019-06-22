المركزي الايراني یقترح ثلاثة سبل لتغطية عجز الميزانية

2019/06/22 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ،السب، عن ثلاثة سبل لتغطية العجز في ميزانية البلاد.

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