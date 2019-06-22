نفاد تذاكر الكلاسيكو بعد ساعتين من طرحها

2019/06/22 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… نفدت تذاكر مباراة كلاسيكو العراق بين الزورء والقوة الجوية، بعد ساعتين فقط من طرحها بمقر ناديي الزوراء والقوة الجوية.وقال رئيس رابطة نادي الزوراء أمير المالكي لـ/ المعلومة /، إن “التذاكر المخصصة لنادي الزوراء نفدت بالكامل بعد ساعتين فقط من طرحها”.واوضح أن “حصة الزوراء من البطاقات بلغت 12 الف بطاقة، حيث […]

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