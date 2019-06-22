2019/06/22 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيرسل أسماء المرشحين للكابينة الوزارية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس البرلمان يؤكد بان أسماء المرشحين للوزارات المتبقية سترسل هذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس البرلمان يؤكد بان أسماء المرشحين للوزارات المتبقية سترسل هذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).