2019/06/22 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، السبت، رفع 20 سيطرة أمنية داخل أحياء مدي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رفع 20 سيطرة أمنية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رفع 20 سيطرة أمنية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).