2019/06/22 | 17:36
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رفع 20 سيطرة أمنية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، السبت، رفع 20 سيطرة أمنية داخل أحياء مدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفع 20 سيطرة أمنية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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