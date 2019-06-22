استئناف العمل بأكبر مشروع لتنقية المياه في الانبار بكلفة 75 مليار دينار

2019/06/22 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، السبت، المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل اكبر مشروع...

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