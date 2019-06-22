ترامب يدعو إيران إلى التصرف بذكاء والحرص على مواطنيها

2019/06/22 | 17:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير المالية فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية.

وذكر وزير المالية فؤاد حسين، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع (تويتر)، "وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في

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