نائب: متظاهروا الجنوب أجهضوا محاولات استغلال تظاهراتهم

2019/06/22 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن البصرة، عامر الفايز، السبت، وجود تحركات ومساعي من جهات سياسية لركوب موجة التظاهرات على غرار ما حصل العام الماضي، مبينا ان المتظاهرين أعلنوا براءتهم من اي تنسيقية.وقال الفايز لـ/ المعلومة /، ان “التظاهرات انطلقت العام الماضي للمطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية لكن سرعان ما تحركت جهات سياسية وأيادي […]

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