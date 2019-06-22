حرائق متوسطة في غابات الموصل السياحية

2019/06/22 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بنشوب حريق في غابات الموصل السياحية.

وقال المصدر ان "سيارات الإطفاء هرعت الى

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