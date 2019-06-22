هكذا يتدرب الحشد الشعبي على رماية الأهداف (صور)

2019/06/22 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء 22 بالحشد الشعبي دورته التدريبية الشاملة في معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي في محافظة ديالى.وذكر موفدنا ان الفوجين الخامس والسادس في اللواء 22 يواصلان تطبيق المناهج التدريبية الخاصة بدورة شهداء المثنى التي تقام في معسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي للحشد الشعبي بمحافظة ديالى.واضاف الموفد ان الدورة وصلت لمراحل رماية الاهداف ...

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