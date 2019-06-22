بعد اهمال دام سنوات طويلة.. هندسة الحشد تباشر بتأهيل وتطوير منظومة الري في الديوانية

2019/06/22 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، بتأهيل وتطوير منظومة الري في محافظة الديوانية بهدف النهوض بالقطاع الزراعي في البلاد بعد إهمال دام 15 عاما.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية باشرت تأهيل وتطوير منظومة ري في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية لتوفير بيئة متكاملة لنهضة القطاع الزراعي في مدن ومحافظات الفرات ...

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