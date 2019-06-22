احباط تسلل لداعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين

2019/06/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..افاد مصدر امني، السبت، بإحباط تسلل لداعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال المصدر في تصريح تابعته/ميديا نيوز/، إن “قوات من الحشد الشعبي احبطت عملية تسلل لعناصر تنظيم داعش في مناطق مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين”.،”مبينا ان الاوضاع مسيطر عليها في الوقت الراهن .وأضاف، أن “المتسللين كانوا يرومون وضع عبوات ناسفة […]

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