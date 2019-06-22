2019/06/22 | 17:46

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نجم ريال مدريد السابق: هازارد لن يملء فراغ رونالدو

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قال لاعب ريال مدريد السابق، فرناندو موريانتس، إن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى النادي الملكي أمر ضروري، لكن اللاعب لن يكون بديلا عن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وذكر موريانتس البالغ من العمر 43 عاما: "لا أحد يمكنه ملء الفراغ الذي تركه رونالدو.



لا يوجد أحد مثل رونالدو"، بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت.

واعتبر نجم الريال السابق، هازارد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم واصفا إياه بـ"الموهوب للغاية"، إلا أن الأمر برأيه يختلف عندما تتم مقارنته برونالدو.

ودافع موريانتس عن قميص ريال مدريد بين عامي 1997 و2003، أحرز خلالها 3 ألقاب مع النادي الملكي.

وفي مطلع يونيو الجاري، أعلن النادي الملكي ضم البلجيكي إيدي هازاد الذي كان يدافع عن قميص نادي تشاسي الإنجليزي مقابل صفقة قالت تقارير إنها بلغت 100 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2024.

وأظهرت صور مسربة، أن النجم البلجيكي سيرتدي الرقم 7، وهو رقم الذي كان يرتديه رونالدو.انتهى5

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