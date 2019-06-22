2019/06/22 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذر النائب والقيادي في تحالف سائرون رعد المكصوصي اليوم السبت من مغبة تسريب الاسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية، متوعد ما اسماهم “بالتجار” بعقوبات رادعة.وقال المكصوصي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “مع انطلاق الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية في البلد تواردت انباء تفيد بوجود عمل منظم لتسريب الاسئلة الامتحانية ووجود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكصوصي يتوعد “تجار” الاسئلة الامتحانية بعقوبات رادعة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكصوصي يتوعد “تجار” الاسئلة الامتحانية بعقوبات رادعة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكصوصي يتوعد “تجار” الاسئلة الامتحانية بعقوبات رادعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).