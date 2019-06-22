البرلمان يصوت قانون وينهي قراءة أربعة قوانين ويرفع جلسته إلى الاثنين

2019/06/22 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي ، ‏اليوم السبت، بحضور‎‎‏214 نائبا، على تعديل قانون التنفيذ وأنهى قراءة أربعة قوانين.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “الحلبوسي قدم أحر التعازي الى كل من النائب ميزر حمادي سلطان لوفاة والدته والنائبة بليسة عبد ...

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