بعد تردي خدمات الاتصال وارتباطه بالبعث..الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير الاتصالات

2019/06/22 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، السبت، عن حراك نيابي لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي نتيجة تردي خدمة الاتصالات وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكا نيابيا واسعا وجمع تواقيع لغرض استجواب وزير الاتصالات وإقالته”، لافتا إلى إن […]

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