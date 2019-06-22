منظمة إيزيدية تفتتح حديقة مار قرياقوس في إحتفالية أقامتها منظمة غصن الزيتون في بغديدا

2019/06/22 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن سلسلة مشاريع وأنشطة وفعاليات وكالة التنمية الأمريكية “USAID” قامت منظمة غصن الزيتون بإعادة إعمار حديقة مار قرياقوس في مدينة بغديدا مركز قضاء الحمدانية.بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثمّ عزف للنشيد الوطني العراقي ، ومن ثمّ كلمة لرئيس منظمة غصن الزيتون حيث أشار فيها …

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