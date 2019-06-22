الجامعة العربية تدين تفجير مسجد في بغداد وتدعو الى تنسيق اقليمي-دولي لاجتثاث الارهاب

2019/06/22 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دان السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ، التفجير الذي وقع في أحد المساجد بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وأعرب عفيفي في بيان عن" خالص التعازي للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين".وأكد المتحدث الرسمي، التضامن الكامل للجامعة العربية في هذا الإطار مع العراق بمواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء التي تفتك بأرواح الأبرياء وتنتهك حرمات المساجد.واشار إلى أهمية الوقوف بقوة أمام مثل هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات تنسيقية فعالة على المستويين الإقليمي والدولي تؤدي إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها والقضاء على كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.انتهى

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