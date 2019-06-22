2019/06/22 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ابتكر العلماء أداة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات للهواتف الذكية تستنزف طاقة أقل من عمر البطارية، والأداة الجديدة تحمل اسم «DiffProf»، وصممها الباحثون في جامعة بوردو في الولايات المتحدة، ويمكنها أن تقرر تلقائياً للمطور ما إذا كان التطبيق الذي يطوره يحتوي على مساحة لتحسين كفاءة الطاقة.ويمكن للأداة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار جديد لتقليل استهلاك بطاريات الهواتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار جديد لتقليل استهلاك بطاريات الهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).