2019/06/22 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية التركية تعلق بشأن اعتبار الولايات المتحدة غولن داعية اسلامية

السبت

22

حزيران

2019 :

06:10 pm

33

وزارة الخارجية التركية : اعتبار الولايات المتحدة غولن داعية

إسلامية وشخصية سياسية بمثابة دعم للمحاولة الانقلابية التي شهدتها

بلادنا

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية تعلق بشأن اعتبار الولايات المتحدة غولن داعية اسلامية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التركية تعلق بشأن اعتبار الولايات المتحدة غولن داعية اسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).