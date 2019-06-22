حريق كبير في دائرة احوال المنصور في بغداد

2019/06/22 | 18:40

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(المستقلة)….



كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، حقيقة الحريق الذي شب في دائرة احوال المنصور.

وقال معن في تصريح ان “حريقاً شب في دائرة احوال المنصور بجانب الكرخ”، مبينا ان “فرق الدفاع المدني قامت بعملية الاطفاء”.

وتابع ان “الحريق تسبب باضرار جسيمة في مبنى الدائرة والكرفانات التابعة لها”، مؤكدا ان “كل المعلومات الخاصة بالدائرة محفوظة ومؤرشفة”.



(النهاية)

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