2019/06/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة الحكمة النيابية، انبثاق أول معارضة رسمية، مشيرة الى تشخيصها الكثير من الملاحظات على اداء الحكومة الحالية.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى مجلس النواب العراقي، ان تيار الحكمة الوطني اتخذ خيار المعارضة السياسية الوطنية الدستورية، التي مهد لها منذ حملته الانتخابية في الفين واربعة عشر.

واكدت الكتلة انه لابد من اكتمال جناحي الديمقراطية اغلبية وطنية ومعارضة سياسية، فإن كتلة الحكمة النيابية اذ تعلن للشعب العراقي انبثاق اول معارضة رسمية وتؤكد استمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، وتكون صوته المعبر والصادح تحت قبة البرلمان.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الحكمة النيابية تعلن انبثاق أول معارضة رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الحكمة النيابية تعلن انبثاق أول معارضة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).