الفتح: تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة

2019/06/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، وجود تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة والعملية السياسية، عازيا الأمر إلى ان الحكومة أتت على غير مقاسات ومخططات واشنطن.وقال كريم لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن رسمت مخططات خاصة لمصالحها بتشكيل العملية السياسية وكلفت سفيرها لرسم وتسيير ملامح العملية السياسية”.وأضاف ان “تشكيل الحكومة الحالية […]

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