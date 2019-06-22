بعد وصوله الى اربيل.. تعرف على القصة الكاملة لعودة نجم الدين كريم

2019/06/22 | 18:40

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سومر نيوز: بغداد..



يلف الغموض ملف وصول محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى أربيل بعد اعتقاله في بيروت، بالرغم من المسا...

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