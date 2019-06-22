العقابي: قرار منح النواب المستبدلين وصف

2019/06/22 | 18:40

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بغداد:سومر نيوز

طالبت اللجنة القانونية النيابية،اليوم السبت، إحالة قرار مجلس النواب بمنح النواب المستبدلين وصف “نائب سا...

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