2019/06/22 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين في البصرة عصر اليوم ، مجددين مطالبتهم بتحسين واقع الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا امام مبنى الحكومة المحلية في المعقل، بإيجاد حلول لمطالبهم المشروعة التي تركزت على تحسين الخدمات في المحافظة ومعالجة مشكلة البطالة .كما طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بعدم تسويف مطالبهم ، والايفاء بالوعود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من مواطني البصرة يجددون المطالبة بتحسين واقع الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من مواطني البصرة يجددون المطالبة بتحسين واقع الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).