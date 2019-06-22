ملاكم عراقي يتوّج بلقب بطولة روسيا

2019/06/22 | 18:44

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بغداد / حيدر كاظم

توج الملاكم العراقي سجاد طالب المحترف في صفوف نادي جي كازان بلقب بطولة اندية روسيا بعد تفوقه على عدة منافسين في وزن (91 كغم).

وقال طالب في اتصال هاتفي من العاصمة الروسية موسكو لـ " الصباح الرياضي" : انه سعيد جدا بعد الفوز بلقب بطولة روسيا التي ضيفتها مدينة سوتشي ، مؤكدا انه حقق انجازا غير مسبوق كونه اول عراقي وعربي يتوج بذهبية المسابقة التي اشترك فيها العديد من ابطال دولة روسيا برياضة الملاكمة وهم يمثلون 25 ناديا.

واشار الى ان النزال النهائي جمعه بالروسي ريسلان وتمكن من اجتيازه بسهولة وبنتيجة (5 – 0) ، مضيفا ان نظام البطولة يؤهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى منافسات اندية الاتحاد السوفيتي التي ستقام العام المقبل في موسكو بمشاركة ابطال من دول كازاخستان واوزبكستان وبيلاروسيا وقيرغيستان وطاجيكستان وارمينيا واوكرانيا وتركمانستان وجورجيا واذربيجان واستونيا ولاتيفيا وليتوانيا وملدوفا، وبالتالي ضمن التواجد في مسابقة كبرى ستطور من امكانياته وتضيف له المزيد من الخبرة.

يذكر ان الملاكم الشاب المولود عام 1997 بدأ مشواره الرياضي في صفوف نادي الزوراء تحت اشراف المدرب سعيد عبد الحسين ونال المرتبة الاولى في بطولة اندية بغداد لفئة الناشئين عام 2009 بقيادة الراحل فاروق جنجون وحصل على وصافة منافسات ناشئة العراق عام 2010 وذهبية مسابقة الشباب عام 2011 ، وتوج ثانيا في الدورة الدولية التي ضيفتها العاصمة الايرانية طهران عام 2014، وخاض تجربة احترافية مع فريق مايكوب الروسي لمدة موسم واحد واحرز معه فضية بطولة كازان الدولية قبل ان ينتقل لجي كازان.

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