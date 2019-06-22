نصفا الكرة

2019/06/22 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

حينما تتجرد الرياضة من تحديات تواجهها وضغوطات تسيرها وعواطف تعصف بزورقها تصبح النتائج اكثر اسعادا لجمهورها بعيدا عن لغة الفوز والخسارة ومركبها في امان وسلام بين ضفتي نهر التنافس وتحت مبادئها السمحاء وشعارات اللعب النظيف .

لقطة جميلة معبرة نشرتها المواقع الالكترونية والصحف الرياضية قبل ايام عن ملاعبنا الكروية تمثل لاعب الزوراء مهند عبد الرحيم يجري اسعافات للاعب محترف من الفريق المنافس نفط الجنوب في اعلى درجات التعامل الامثل مع اللعبة من دون النظر الى حسابات اخرى تخرج عن اطار تقليدي لهذه الاجواء المشحونة بتشجيع الجماهير ورغبات تتخطى قياسات معهودة .

سمو الرياضة يتخطى كل عناوين ضيقة وتعصب اعمى وفرعيات لا نهاية لها وتركن الى الصور الانسانية الهادفة الى الايثار والتعاون والتسامح واللعب النظيف وتنقل للجميع افضل معانيها الهادفة لغايات ابهى اساسها التنافس الشريف والتشجيع المثالي وهذا ما ننشده دائما في لقاءات انديتنا في مختلف المسابقات المحلية لانها الوجه المشرق للبلد في الداخل والخارج .

مباراة الزوراء والقوة الجوية التي يحتضنها ملعب الشعب مساء اليوم وبحضور جماهيري كبير سيشغل كامل طاقته الاستيعابية ستكون تحت مجهر الاتحادين الاسيوي والدولي لاعتبارات عديدة بينها مراقبة تنفيذ معايير الامن والسلامة في الصروح الرياضية لعاصمتنا قبل رفع الحظر كليا عنها وحسب ما اكده رئيس الفيفا في اخر اجتماع لكونغرس جمهورية كرة القدم العالمية في تصريحات اعلامية عن قرب طي اخر صفحات المنع عن بقية ملاعبنا.



والامر الثاني ان فريقي الزوراء والجوية هما قمة الاندية العراقية الى جانب الشرطة وغيرها وتحظى بدعم جماهيري رائع وحساسية مفرطة في حسابات الفوز والخسارة والتنافس في لقاءات الدوري والكأس منذ عقود وما ستسفرعنه المباراة يعد مؤشرا على حالات الضبط والتقيد بالمعايير المعهودة في رسم سيناريو اكثر نجاحا للمنظمين بما يرفع من جاهزية بلدنا في احتضان المسابقات الدولية الودية والرسمية في اقرب فرصة .

في لقاء سابق اضفى الحضور الجماهيري لمشجعي الناديين روحية ابهى على الفريقين واجج حماس اللاعبين وعلت الاعلام البيضاء والزرقاء جوانب الملعب ورسم الحضور لوحات مثيرة نقلتها كاميرات النقل التلفازي في قناتنا "الرياضية العراقية" التي بثت تغطيتها لاول مرة لمشاهديها بتقنية "HD" فضلا عن قناة الكأس القطرية ونأمل ان نرى اليوم تواصلا لرايات التشجيع المثالي الخالية من الاصوات النشاز للوقوف مع الاداء المتميز والحركة الجميلة والهدف الملعوب والا نسمح لمن يسعى لتعكير صفو المحبة بين فرقنا فازت او خسرت اليس كذلك ؟

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