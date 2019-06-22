العراق يشارك الأحد في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية

2019/06/22 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر وزير المالية فؤاد حسين، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع (تويتر)، "وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية".وأضاف وزير المالية، أن "الاجتماع سينعقد يوم غد الأحد".انتهى.ص.هـ.ح.

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