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العراق يشارك الأحد في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية


العراق يشارك الأحد في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية
2019/06/22 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر وزير المالية فؤاد حسين، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع (تويتر)، "وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية".وأضاف وزير المالية، أن "الاجتماع سينعقد يوم غد الأحد".انتهى.ص.هـ.ح.

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