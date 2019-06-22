مجلس ذي قار يلغي المحافظ لهذه الاسباب !

2019/06/22 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، بالغاء جلسة استجواب المحافظ يحيى الناصري التي عقدت في وقت سابق، فيما اشار الى

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