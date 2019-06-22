بالوثيقة .. شمول معتقلي السجون الامريكية ضمن قانون مؤسسة السجناء

2019/06/22 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب تواقيع على مقترح قانون لشمول معتقلي السجون الامريكية ضمن قانون مؤسسة السجناء ورفع الحيف عنها .

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